Canik’te yaz kursları kayıtları başladı

Canik Belediyesi öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için iki ayrı yaz etkinliği programı düzenliyor.

Yaz etkinlikleri kapsamında Yaz Kur’an Kursları ve Yaz Spor Kursları düzenlenecek. Çocukların hem fiziksel hem de manevi gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlanan programlar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Yaz dönemini verimli geçirmek, hem eğlenmek hem de öğrenmek isteyenler için sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği, Temel Dini Bilgiler ve Kur’an-ı Kerim okumanın öğrenilebileceği Yaz Kur’an Kursları Mevlana Eğitim, Kültür, Yaşam Kampüsü ve Devecik Sümeyye Hanım Konağı, Gölalan Fatma Hanım Konağı, Şehit Ayşe Aykaç Hanım Konağı, Dilşad Hatun Hanım Konağı, Hatice Hanım Konağı ve Zübeyde Hanım Konağı olmak üzere yedi ayrı merkezde tertip edilecek.

Ayrıca çocukların ahlaklı, nitelikli, sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına basketbol, futbol, badminton, güreş, judo, boks, tekvando, muay thai, kick boks, wushu branşlarında açılacak olan ve temel eğitimlerin verileceği Yaz Spor Okulları da Hasan Doğan Spor Salonunda olacak.

Eğlendirerek eğitim

Canik İlçe Müftülüğü ve Canik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa tertip edilecek kurslarda uzman eğitmenler görev alacak. Yaz Kur’an Kursları 17 Haziran tarihinde başlayıp 16 Ağustos tarihinde son bulacak. Yaz Spor Okulları ise 17 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Canik Belediyesi olarak çocukların hem milli ve manevi yönden gelişimlerini hem de fiziksel aktivite yapmalarını çok önemsediklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitimin her alanında olmayı temel bir sorumluluk olarak addediyoruz. Eğitilmeyen öğütülür. Bu mana da geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın milli ve manevi yönden gelişimlerine katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Ayrıca sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek adına çocuklarımızı sporla buluşturmak bizim için çok değerli. Yaz etkinliklerimiz eğlendirerek öğrendirme esasına dayalı. Çocuklarımız hem yaz tatilini verimli geçirecekler hem de sosyal kültürel faaliyetlerle tatilin tadını doyasıya yaşayacaklar. Tamamı ücretsiz olan kurslarımıza çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.