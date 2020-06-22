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Aktüel

Cani üvey baba her yerde aranıyor

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen’i boğarak öldüren cani üvey baba polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:06:19 -
Cani üvey baba her yerde aranıyor

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen’i boğarak öldüren cani üvey baba polis ekiplerince her yerde aranıyor.


Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde meydana gelen olayda işsiz olduğu öğrenilen H.S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö’nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.’yi boğarak öldürdü.


Üvey baba H.S. boğarak öldürdüğü küçük Alperen’i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda H.S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de gözaltına alınarak ifadesi alındı.


Üvey baba H.S. polis ekiplerince her yerde aranıyor.

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