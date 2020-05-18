  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?

12. Sınıf öğrencileri hangi derslerden sorumlu geçecek? 9, 10, 11. sınıf yıl sonu başarı puanları

Ordunun Duâsı
için kalan
Aktüel

Cani adam kediye böyle eziyet etti

Eskişehir’de yabancı uyruklu bir şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisini önce dövdü sonra koltuğa fırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:27:18 -
Cani adam kediye böyle eziyet etti

Eskişehir’de yabancı uyruklu bir şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisini önce dövdü sonra koltuğa fırlattı. Olayın ardından kedinin vücudunda çatlaklar oluştu.


Edinilen bilgilere göre vahşi olay, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Deneme sokakta yaşandı. Pooya Sedighi (32) isimli şahıs, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisini döverek fırlattı. Yabancı uyruklu şahısın yayınını izleyen hayvanseverler durumu Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’ne ulaştırdı. Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, Pooya Sedighi hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İhbarı üzerine şahıs evinde yakalanarak gözaltına alındı.


“Kedinin bacağında çatlak var”


Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını söyledi. Yapıcı, "Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Polis ekipleri şahsı yakaladı ve adli işlemlere başlandı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı