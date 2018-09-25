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Caner maçtan sonra kırmızı kart gördü

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 1-1 bitmesinin ardından Caner, maçın hakemi Fırat Aydınus'tan ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla sahayı terk etti.

25 Eylül 2018 Salı 10:58
Caner maçtan sonra kırmızı kart gördü

Bu sırada Caner Erkin'in hakem ile tartıştığını gören Fenerbahçeli taraftarlar, siyah beyazlı oyuncu aleyhine küfürlü tezahüratlar yapmaya başladı. Sahadan çıkmak üzere olan Caner Erkin, bunun üzerine durdu ve tribünleri 'Bravo' diyerek alkışlamaya başladı.

Caner Erkin'in bu hareketi sonrası küfürlü tezahüratlar daha yüksek sesle gelmeye başladı.

Gördüğü ilk sarı kartla Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Caner Erkin için hakem Fırat Aydınus'un raporunda yazacaklarına göre cezası belli olacak.

CANER ERKİN, FIRAT AYDINUS'A NE DEDİ?

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonu röportajında Caner Erkin olayını şu sözlerle anlattı:

"Caner Erkin'in hakemle bir diyaloğu oldu. 'Hadi be' falan demiş herhalde, bana söylenen o. Maç bittikten sonra çift sarı karttan dışarı atılmış."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:58
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