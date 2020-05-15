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Spor

Caner Erkin, korona virüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Caner Erkin, korona virüs testlerinin pozitif çıktığı iddiaları yalanladı ve sosyal medya hesabından test sonucunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:57:42 -
Caner Erkin, korona virüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Caner Erkin, korona virüs testlerinin pozitif çıktığı iddiaları yalanladı ve sosyal medya hesabından test sonucunu paylaştı.


Beşiktaş, yapılan testler sonucunda takımda korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Caner Erkin de testinin pozitif çıktığıyla ilgili çıkan haberleri yalanladı. Caner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" açıklamasını yaparken, test sonuçlarının görüntülerini paylaştı.

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