Canan Karatay'dan önemli çağrı: Okul kantinleri kapatılsın

Beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla kamuoyu tarafından yakından tanınan Prof. Dr. Canan Karatay anne ve babalara uyarılarda bulunarak okullardaki kantinler konusunda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Okul kantinleri kapatılsın"

Her söylediği televizyonlarda tartışma programlarına konu olan Canan Karatay bu seferde ‘okul kantinleri kaldırılsın’ çağrısında bulundu.

Okul kantinlerinin kar amacıyla bulunduğunu söyleyen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay okul kantinlerinin kaldırılmasını teklif etti.

Prof. Dr. Canan Karatay Okul kantinlerinin sadece kar amacıyla hareket ettiğini, çocukların sağlıklarını düşünmediklerini bu sebeple anne ve babaların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Tereyağ ve yumurtayla cin gibi olurlar

Çocukların kantindeki kalitesiz besinlerle beslendiğini aslında yumurta ve tereyağı ile beslenen çocukların cin gibi olacağını söyleyen Canan Karatay, öğretmenlerin de çocukların çok hareketli olmasını kontrol edemedikleri için istemediğini öne sürdü. Zayıf olmakla sağlıklı olmak arasında büyük farklar olduğunu söyleyen Karatay tereyağı kullanmamanın sağlıksız yağları kullanmanın çok büyük tehlike olduğunu ifade etti