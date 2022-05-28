Canan Karatay'dan hamilelikte yasaklı yiyecekler! Canan Karatay’dan hamilelere önemli uyarılar

Hamile ve emziren kadınlar için önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay’ın açıklamaları...

Her gün yumurta yiyin

Hamile ve emziren kadınlara günde 10 adet yumurta yemelerini öneren bunun gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: ‘’Hamile ve emziren kadınlar her gün 10 yumurta dahi yiyebilirler, Kendilerine gelirler sinir sistemi de girişi toparlar kiloda verilir.’’ Elbette, 10 yumurta bir anda değil günün çeşitli zaman aralıklarında tüketilmesi gerekiyor.

Köy yumurtası yenmeli

Günlük tüketilecek 10 yumurtanın köy yumurtası olması gerektiğinin altını çizen Karatay, Çin’de de emziren ve hamile kadınların bu şekilde bir beslenme düzenine sahip olduğunu belirtti.

Karatay’dan hamileler için önemli uyarılar

Canan Karatay hamile kadınlar ile ilgili tavsiyelerine şu şekilde devam etti: "Hamilelikte şekerden kesinlikle uzak durun. Benim babam şeker hastasıydı, annem bize çocukluğumuzdan beri çayı ve kahveyi şekersiz içirdi. Ben de çocuğumu öyle büyüttüm. Şeker gerekli bir gıda değil. Söylenenin aksine beyin şekerle beslenmiyor. Fazla şeker birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Bugün Alzheimer’a beynin Tip 3 şeker hastalığı deniliyor."

‘’Makarnaya, böreğe aşerilmez. Eğer aşeriyorsa büyük ihtimal gizli şekeri vardır. Gebelerdeki asıl sorun gizli şekeri ya da şeker hastası olduğunu bilmeden hamile kalmak. İnsan vücudunun yüzde 60’ı su, yüzde 20’si protein, yüzde 19.9’u yağ ve sadece yüzde 1’den azı karbonhidrat."

"Hamilelikten en az 6 ay önce yaşam biçiminizi değiştirin. Anne ve baba adayı olarak vücudunuzu toksinlerden arındırın. Sandığımız gibi sadece annenin değil, babanın da sağlıklı çocuk oluşumunda ciddi etkileri var. Ebeveynlerin bağışıklık sistemi ve toksisite yükü, vitamin ve mineral eksiklikleri (özellikle D vitamini) doğacak yavrunuzun sağlığı üzerinde sandığınızdan daha etkili."

Hamilelikte simit yemek zararlı mı?

Kızarmış ekmek, kraker, gevrek, simit ve bunlarla beyaz peynir yiyebilirsiniz.

Hamile anneler nasıl beslenmeli?

Gebelik döneminde sağlıklı beslenme önerileri

Fazla kilo alımını önlemek için şekerli, unlu yağlı besinler az tüketilmeli.

Beyaz et (tavuk, balık) tercih edilmeli.

Kırmızı et tüketildiğinde yağsız olmalı

Şarküteri ürünleri, sosis, salam, sucuk, pastırma gibi ürünlerin tüketimi bırakılmalı

Hamilelikte diyet yapıp kilo verilir mi?

İdeal kilonuzun üzerinde gebe kaldıysanız merak etmeyin yirminci haftaya kadar hamilelikte zayıflama diyeti ile güvenli bir şekilde kilo verebilirsiniz. … Gebelikte beslenmenin amacı kilo fazlasına neden olmadan annenin ve bebeğin en iyi şekilde beslenmesini sağlamaktır.

Gebelik diyeti nedir?

Gebelik sürecinde annenin fazla kilo almasını ve buna bağlı olarak bebekte oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek için, annenin beslenme şeklinin düzenlenmesi 'hamilelik diyeti' olarak adlandırılır. Hamilelik diyeti, gebelik boyunca kilo alımını durdurmayı değil, sağlıklı ve dengeli şekilde kilo almayı hedefler.

Hamilelikte ilk 3 ay neden riskli?

Gebeliğin ilk 3 ayı düşük açısından riski en yüksek olan aylardır. Ayrıca bu dönemde bebeğin gelişmekte olan organları ilaçlar, alkol ve diğer toksik ajanların yaratabileceği hasara karşı en hassas dönemindedir.

Hamileyken Hangi meyve yenmez?

Ancak hamilelik sırasında rahim üzerinde olumsuz etkiye neden olduklarından, tüketilmemesi gereken bazı meyveler vardır.

Hamilelikte yenilmemesi gereken meyveler

Ananas süper sağlıklı bir meyve olmasına rağmen, hamile kadınlardan uzak tutulmalıdır. …

ÜZÜM

PAPAYA

ACI AĞAÇ KAVUNU

Hamilelikte en çok ne yenmeli?

Annenin günlük olarak en az tek bir öğünde; kırmızı et, balık, kurubaklagil gibi bir protein kaynağını; günlük 3 bardak süt veya yoğurdu; günlük 5-6 porsiyon kadar sebze ve meyve tüketimini tamamlanması ve karbonhidrat olarak; kepekli ürünler değil tam buğday ekmeği, tam tahıl ekmeği, çavdar ekmeği gibi vitamin ve …

D vitamini vücut hücrelerinin sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Ama maalesef güneş ışığının bol olduğu Türkiye’de hastalarımın yüzde 90’ınında eksik. Hem de neredeyse sıfıra yakın. Bunun başlıca sebebi beslenme. D vitamini yağda eriyor. Yağ yeme yasağı geldikten sonra vücuda giremez oldu. D vitamini et ve sakatatta var. Bu aslında vitamin de değil, bir hormon! Güneşin ultraviyole ışınları cildimize değdiğinde vücut D vitamini üretir, kolesterolün de ana maddesidir. Ancak güneşlenirken koruyucu kullanmak D vitamini üretimini engeller.

- Bir de D vitamini eksikliğinin neden olduğu rahatsızları sıralamışsınız. O rahatsızlıklar arasında şizofreni ve varis de var.

Çünkü hücreler çalışmıyor. Beynin hücreler ve sinir sistemi iletisinin normal olması için D vitamini ve kolesterole ihtiyacı var. Yeni yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, bunun eksikliği Alzheimer sebebi. D vitamini International Unite (IU) olarak 100’ün üzerine çıktığında, bu kişilerin Alzheimer olmadığı gösterildi.