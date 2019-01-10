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Canan Karatay'dan ezber bozan çıkış: Yemekten sonra çay içerseniz...

Yaptığı açıklamalarla ezber bozan Prof. Dr. Canan Karatay, yemekten sonra çay içenleri uyardı.

10 Ocak 2019 Perşembe 20:22
Canan Karatay'dan ezber bozan çıkış: Yemekten sonra çay içerseniz...

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık açısından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Karatay'ın son olarak yaptığı ezber bozan açıklaması ile yine şaşırttı. Canan Karatay yemekten sonra çay içenleri işte bu sözlerle uyardı.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şeker bağımlığına değinerek sağlık açısından gün içerisinde neler tüketilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan bazı alışkanlıkların ise sağlığı olumsuz etkilediğinin altını çizen Karatay, sık sık tüketilen çaya şeker yerine tereyağı konularak içilmesi gerektiğini vurguladı. Şekerin vücudun direncini olumsuz etkilediğinin altını çizerek, vücudun şeker ihtiyacını meyvelerden karşılanması gerektiğini belirtti.

"KurtIu elma daha sağlıklı"

Meyve ve sebzelerin organik olmasını söyleyen Karatay, elmanın kurtlu olması hiçbir tarım ilacına maruz kalmadığını göstergesi olduğunu bu yüzden bu elmaların daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti.

Karatay, demir maddesinin vücut için önemli olduğunu yemek sonrasında çay tüketildiğinde bu maddenin etkisinin azladığını bunun yerine maden suyu içilmesi gerektiğini hatırlattı.

Daha önceki açıklamasının altını çizen Karatay tuzun vücut için olmazsa olmaz olduğunu içilen suya bile tuz konulması gerektiğini belirtti. Ayrıca en sağlıklı kahvenin Türk kahvesi olduğunu da açıkladı.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 20:22
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  2. Canan Karatay

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