Canan Karatay'dan ezber bozan çıkış: Anne sütünün aynısı! Yemeklere ve salatalara hemen katın

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlıklı beslenme önerileri herkes tarafından takip ediliyor. Her programda ya da sosyal medyada zeytinyağının faydalarını anlatan Canan Karatay, obeziteye karşı sağlıklı yaşamı destekliyor. Bazı önerileri herkes tarafından kabul görmese de dikkatle takip edilen Canan Karatay, zeytinyağının önemini şöyle vurguluyor:

"Doğal ve işlenmemiş zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Ana sütünün bir zararı var mı? Doğanın bize bahşettiği ana sütüdür."

Faydaları

Kanser hücrelerini öldürdüğü laboratuvarda gösterildi. Kanseri önlüyor

Karaciğer yağını giderir

Mide ülserini önlüyor

Antioksidan kaynağıdır

Tüm vücut hücrelerini etkiler

Zeytinyağı kilo aldırmaz

Nasıl tüketilmeli?

İçebilirsiniz, Türk kahvesi fincanıyla içebilirsiniz, köfteye katabilirsiniz, salataya koyabilirsiniz.