  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Canan Karatay'dan ezber bozan çıkış: Anne sütünün aynısı! Yemeklere ve salatalara hemen katın
Sağlık

Canan Karatay'dan ezber bozan çıkış: Anne sütünün aynısı! Yemeklere ve salatalara hemen katın

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin yağının insan vücuduna katkısına dikkat çekerek "Doğal ve işlenmemiş zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Ana sütünün bir zararı var mı? Doğanın bize bahşettiği ana sütüdür" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 08:01:00 -
Canan Karatay'dan ezber bozan çıkış: Anne sütünün aynısı! Yemeklere ve salatalara hemen katın

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlıklı beslenme önerileri herkes tarafından takip ediliyor. Her programda ya da sosyal medyada zeytinyağının faydalarını anlatan Canan Karatay, obeziteye karşı sağlıklı yaşamı destekliyor. Bazı önerileri herkes tarafından kabul görmese de dikkatle takip edilen Canan Karatay, zeytinyağının önemini şöyle vurguluyor:

"Doğal ve işlenmemiş zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Ana sütünün bir zararı var mı? Doğanın bize bahşettiği ana sütüdür."

 

Faydaları

Kanser hücrelerini öldürdüğü laboratuvarda gösterildi. Kanseri önlüyor
Karaciğer yağını giderir
Mide ülserini önlüyor
Antioksidan kaynağıdır
Tüm vücut hücrelerini etkiler
Zeytinyağı kilo aldırmaz

Nasıl tüketilmeli?

İçebilirsiniz, Türk kahvesi fincanıyla içebilirsiniz, köfteye katabilirsiniz, salataya koyabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay