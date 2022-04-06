Canan Karatay'dan ezber bozan çıkış: Anne sütünün aynısı! Yemeklere ve salatalara hemen katın
Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin yağının insan vücuduna katkısına dikkat çekerek "Doğal ve işlenmemiş zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Ana sütünün bir zararı var mı? Doğanın bize bahşettiği ana sütüdür" dedi.
Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlıklı beslenme önerileri herkes tarafından takip ediliyor. Her programda ya da sosyal medyada zeytinyağının faydalarını anlatan Canan Karatay, obeziteye karşı sağlıklı yaşamı destekliyor. Bazı önerileri herkes tarafından kabul görmese de dikkatle takip edilen Canan Karatay, zeytinyağının önemini şöyle vurguluyor:
"Doğal ve işlenmemiş zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Ana sütünün bir zararı var mı? Doğanın bize bahşettiği ana sütüdür."
Faydaları
Kanser hücrelerini öldürdüğü laboratuvarda gösterildi. Kanseri önlüyor
Karaciğer yağını giderir
Mide ülserini önlüyor
Antioksidan kaynağıdır
Tüm vücut hücrelerini etkiler
Zeytinyağı kilo aldırmaz
Nasıl tüketilmeli?
İçebilirsiniz, Türk kahvesi fincanıyla içebilirsiniz, köfteye katabilirsiniz, salataya koyabilirsiniz.