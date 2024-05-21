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Kadın - Aile Canan Karatay yine haklı çıktı: Ekmekten bile daha değerliymiş! Kimse hayır diyemeyecek, beyaz saça elveda
Kadın - Aile

Canan Karatay yine haklı çıktı: Ekmekten bile daha değerliymiş! Kimse hayır diyemeyecek, beyaz saça elveda

Yeniakit Publisher
2024-05-21 00:08:00 - 2024-05-21 00:19:41
Canan Karatay yine haklı çıktı: Ekmekten bile daha değerliymiş! Kimse hayır diyemeyecek, beyaz saça elveda

Canan Karatay yaptığı bir açıklamada ekmek yerine ceviz tüketilmesini önermişti. Karatay yine haklı çıktı...

Prof. Dr. Canan Karatay’ın ekmek yerine Maraş cevizi tüketimini önermesi yaptı. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.

Profesör, kilo vermek daha doğrusu vücut yağlarından kurtulmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon problemi olanlara ve felç hastalarına ekmek yemeyi bırakmalarını öneriyor.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

İngiltere'de yapılan bir araştırmada cevizin faydalarına yer verildi. Life724.com adlı sitedeki içerikte; Cevizin faydaları sıralandı ve Canan Karatay bir kez daha haklı çıktı.

Ceviz gerçekten faydalı bir besindir. İngiltere'deki bir araştırmaya göre, ceviz tüketmenin birçok faydası vardır. Bazı faydaları şunlardır:

1. Kalp sağlığı: Ceviz, kalp sağlığını korumak için faydalı olan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve kolesterol seviyelerini azaltabilir.
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2. Beyin sağlığı: Ceviz, beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve folik asit açısından zengindir. Bu nedenle, düzenli olarak ceviz tüketmek, hafıza ve bilişsel işlevlerin korunmasına yardımcı olabilir.

3. Kanser riskini azaltma: Cevizde bulunan antioksidanlar, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir ve kanser riskini azaltabilir.

4. Sindirim sağlığı: Ceviz, lif açısından zengindir ve sindirim sağlığına yardımcı olabilir. Ayrıca, bağırsak sağlığı için faydalı olan probiyotikler içerir.

5. Cilt sağlığı: Cevizde bulunan antioksidanlar, cilt sağlığını korumak için faydalıdır. Ayrıca, cildi nemlendirmeye ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

6- Saç beyazlamasına çözüm: Dövülmüş ceviz kabukları, ceviz yaprakları ve defne yapraklarını kaynatıp süzdükten sonra elde edilen suyun saç diplerine sürülmesini öneriliyor.

Ceviz tüketmek için en iyi yol, günde bir avuç kadar taze ceviz tüketmektir. Ancak, cevizler yüksek kalorili olduğundan, aşırı tüketimden kaçınmak önemlidir.

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