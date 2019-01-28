Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
Profesör Canan Karatay, asla tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı. Karatay'a göre, beyaz un, pirinç, makarna ve patates asla tüketilmemesi gereken besinlerin başında yer alıyor.28 Ocak 2019 Pazartesi 14:35
Sağlık konusundaki alışılmışın dışında açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü profesör Canan Karatay, bu defa asla tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı.
İşte o besinler:
1 Beyaz un
2 Pirinç ve makarna
3 Margarin
4 İşlenmiş et ürünleri
5 Patates
6 Hazır meyve yoğurtları
7 Hazır kahveler
8 Hazır meyve suları
9 Mısır özü yağlar
10 Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için birtakım önerilerde bulunmayı da ihmal etmedi
11 Her öğünde tıka basa doymak zorunda değilsiniz.
12 Uyuma vaktinizden en az 4 saat önce, yeme işleminizi tamamlamış olun.
13 Bol bol su tüketin.
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