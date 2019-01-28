Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin' Profesör Canan Karatay, asla tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı. Karatay'a göre, beyaz un, pirinç, makarna ve patates asla tüketilmemesi gereken besinlerin başında yer alıyor.

Sağlık konusundaki alışılmışın dışında açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü profesör Canan Karatay, bu defa asla tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı. İşte o besinler: 1 Beyaz un 2 Pirinç ve makarna 3 Margarin 4 İşlenmiş et ürünleri 5 Patates 6 Hazır meyve yoğurtları 7 Hazır kahveler 8 Hazır meyve suları 9 Mısır özü yağlar 10 Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için birtakım önerilerde bulunmayı da ihmal etmedi 11 Her öğünde tıka basa doymak zorunda değilsiniz. 12 Uyuma vaktinizden en az 4 saat önce, yeme işleminizi tamamlamış olun. 13 Bol bol su tüketin.

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