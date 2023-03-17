Canan Karatay, ‘Süper besin' diyerek açıkladı! Eğer günde iki tane tüketirseniz...

Ramazan ayına kısa bir süre kala sağlık beslenmeyle ilgili konular araştırılıyor. Ramazan ayında oruç tutarken nasıl sağlıklı beslenilir konusuna değinen Canan Karatay'ın açıklamaları konuşuluyor.

Karatay, "Süper besin"i açıkladı ve sahur ile iftarda mutlaka 2 tane tüketilmesini tavsiye etti. İşte, Canan Karatay'ın "yanınızdan ayırmayın" da dediği o besin....

Ekmek, şeker gibi gıdaların sağlık açısından zararlı olduğu sürekli dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, haşlanmış yumurtanın vücuda olan inanılmaz etkilerini açıkladı.

Günde 2 adet tüketirseniz...

Özellikle köy yumurtasının faydalarından bahseden Karatay, günde 2 tane haşlanmış yumurta ile hastalıklara yakalanma riskini azaltabilirsiniz.

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"Orta miktarda haşlayın"

Canan Karatay ayrıca yüksek oranda kalsiyum ve protein barındıran yumurtanın orta miktarda haşlanması gerektiğini vurguladı. Karatay, sağlıklı yaşamın sırrı olarak yumurtayı işaret etti.

"Süper bir besindir"

Ramazan ayında oruç tutarken nasıl sağlıklı beslenilir konusuna da değinen Canan Karatay şunları söyledi: "Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir..

"Korkmayın"

Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez."

Yumurta tüketmek bedeni rahatsızlıklara karşı daha dirençli tutar. Yumurtanın sağladığı diğer faydaları şu şekilde:

İçeriğinde bulunan amino asit ile bedeni beslemektedir.

Yumurta içeriğinde birden fazla vitamin ve mineral barındırır.

İyi kolesterolü arttırır, kalp sağlığını korur.

Belli bir oranda yumurta tüketmek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Kas ve kemiklerin gelişimini sağlar.

Göz sağlığı korunur.

Hafızayı güçlendirir.

Beyin sağlığı için oldukça faydalıdır.

Bedenin demir oranını yükseltir.

Bedenin protein gereksinimini karşılar.

Çocukları enfeksiyonlardan korur.

Obezite riskini azaltmaktadır.