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Kadın - Aile Canan Karatay şiddetle uyardı, açıkladı: Bu besin sofranızda olsun! En sağlıklı olanı bu şekilde yiyen...
Kadın - Aile

Canan Karatay şiddetle uyardı, açıkladı: Bu besin sofranızda olsun! En sağlıklı olanı bu şekilde yiyen...

Yeniakit Publisher
2023-05-02 19:55:00 - 2023-05-02 20:04:00
Canan Karatay şiddetle uyardı, açıkladı: Bu besin sofranızda olsun! En sağlıklı olanı bu şekilde yiyen...

Beslenme uzmanı Canan Karatay, bayram sabahı sofranıza koyacağınız 2 adet az haşlanmış yumurta tüm enerjinizi yükselttiğini açıkladı. Sofranın olmazsa olmaz besinleri arasında yer aldığının altını çizen, şiddetle tavsiye eden Canan Karatay'ın, haşlanmış yumurta hakkındaki açıklamalarını araştırdık. İşte pazar sofrasında olması gereken haşlanmış yumurtanın faydaları... Sağlıklı ve uzun yaşam sırlarına ilişkin verdiği tavsiyelerle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamaları...

Daha sağlıklı ve uzun yaşayabilmenin püf noktalarını sık sık dile getiren Karatay bu besini önerdi, böyle tüketin dedi. Yüksek oranda omega-3 yağ asidi, protein ve kalsiyum barındıran haşlanmış yumurta Canan Karatay'ın şiddetle önerdiği bir besindir. Canan Karatay, pazar kahvaltısında olmazsa olmaz olan haşlanmış yumurtanın vücudunuzun enerjisini arttırdığının altını çizdi. Şiddetle önerdiği bu besin hakkındaki açıklamaları ise oldukça etkiledi.

Haşlanmış yumurtanın yüksek oranda vücuda enerji sağladığını hatırlatan Canan Karatay, en az iki tane az haşlanmış olarak tüketilmesi gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

HAŞLANMIŞ YUMURTANIN FAYDALARI

Günün sabahında tüketeceğiniz 2 adet az haşlanmış yumurta, vücudun enerji depolarını doldurur. Vücutta uzun zamandır neden olduğu dengeyi sağlıklı geçirmeyi sağlar.

Vitamin ve mineral deposu sayesinde vücuttaki tüm hücreleri yeniler. Kan basıncını dengeleyerek tansiyon riskini azaltır.

Tokluk hissi vererek aşırı yemek yeme ihtiyacını giderir. 
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İçeriğinde yüksek oranda protein barındırdığından bağışıklık sistemini güçlendirmede çok fazla etki sağlar.

Kalsiyum sayesinde ise kemik ve kas sistemlerini güçlendirerek vücudun yenilenmesine vesile olur.

Ramazanda ise; Oruç sonrası vücudun eski düzene kavuşmasını sağlarken sağlıklı bir geçişe neden olur. Bu da oruç sonrası mideye aniden yüklemeyi engeller.

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