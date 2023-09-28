Canan Karatay öve öve bitiremedi: Kelle paça çorbası şifa dolu birçok hastalığa iyi gelen çorba, listede ilk sıraya girdi!
Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği besin olan kelle paça çorbasını önermiştir. Hastalık dönemlerinde sağlıklı besinler tüketmek, hastalıkların önlenmesine karşı oldukça fayda sağlar adeta hem doyurucu hem şifa bombası olan kelle paça çorbası için gereken malzemeler
Hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla öne çıkan muhteşem etkileri olan bu çorbalar adeta şifa dağıtıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmeden kas ağrılarının geçmesine, kanserden mide rahatsızlıklarının giderilmesine kadar oldukça faydalı.
Prof. Dr. Canan Karatay, en az Kelle Paça ve Kemik Suyu çorbası kadar lezzetli ve sağlığa faydası olan Kahramanmaraş yöresine ait bir çorba tarifi önerisinde bulundu. Peki nasıl yapılır?
KELLE PAÇA ÇORBASI
Kelle paça çorbası; yüksek derecede antioksidan içerir, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. Düzenli olarak kelle paça çorbası içmek; virüs ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ateşin düşürülmesini sağlar, boğaz ve baş ağrısının engellenmesine yardımcı olur. Soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.
İçeriğinde yer alan kolajen, magnezyum ve kalsiyum kemik sağlığının gelişmesine destek olur; kemiklerin onarılmasını sağlayarak kemik erimesinin engellenmesine destek sağlar. Kolajen bağ yapısının desteklenmesini sağlayarak eklem hastalıklarıyla mücadele eder. Kelle paça çorbası içmek; eklem sıvılarının korunmasına yardımcı olur, kas ağrılarına karşı mücadele eder.
Güçlü bir protein kaynağı olduğu için kas kütlesini korur ve kas oranının artırılmasında etkili olur. İçerdiği kas dokusu sayesinde bol oranda kalsiyum barındırır. Böylece kemik ve kas gelişimi için etkilidir. İçerdiği lifler sayesinde bağırsak ve mide rahatsızlıklarına karşı faydalıdır.
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