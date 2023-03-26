Canan Karatay, "Ondan bomba görmüş gibi kaçın" dedi! 'En sağlıklı meyve'yi de açıkladı

Beslenme konusunda yaptığı çıkışlarla herkesin yakından tanıdığı Prof. Dr. Canan Karatay'dan yeni açıklamalar geldi. Posta'ya konuşan Karatay hoca, iftar ve sahur için beslenme tavsiyelerinde bulunarak "İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikte tüketilmemeli" dedi. "En sağlıklı meyve" sorusuna da yanıt veren Canan Karatay, bakın marketteki hangi besinler için "bomba görmüş gibi kaçın" dedi?

Ne sağlıklı bilmiyoruz ki… Her uzman da farklı bir şey söylüyor. Ne yapmalıyız?

-Korkun ama korkmak yetmez. Bilinçli olacaksınız, seçerek sorgulayarak alışveriş yapacaksınız. Başkasının fikrini emir olarak almak olmaz! Kendi sağlığınızı, kendi elinize alacaksınız.

Genç nesli sağlık açısından nasıl buluyorsunuz?

Genç nüfusun hepsi hasta. Bugün 20- 30 yaşında çocuklar geliyor; 3 kalem, 4 kalem ilaç kullanıyorlar. Bana gelen hastalardan biliyorum. 30 yaşındaki hanımlar menopoza giriyor artık. Sonra hepsi tüp bebek için sıraya giriyor. Sadece kadınlar değil, beyler de öyle…

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Marmara’da müsilaj olmasının nedeni...

Bütün bunlar kimyasalların vücutta yaptığı hormonal bozukluk yüzünden! Marmara’da müsilaj olmasının nedeni dezenfektan ve deterjanlardı.

Vücudunuzda müsilaj var!

Eğer adetlerinizin döngüsü bozulduysa, eğer 30’lu yaşlarda menopoza girdiyseniz veya erkeklerde sperm azalması arttıysa bilin ki sizin vücudunuzda müsilaj var.

“Her şey sağlıksız” deniyor. Peki, biz ne yiyeceğiz?

Kimyasaldan, sentetik olandan uzak duracaksınız. Her şeyden önce üreticiler ‘glikofosat’ denen tarım zehrini kullanmayacak gıdalarda! Meme ve prostat kanseri yapan sebeplerden biri budur. Sonra ben, “Ekmek yemeyin” deyince kızıyorlar. Kardeşim ben, “Tarım zehirleriyle yıkanmış buğday yemeyin” diyorum.

Siz, market alışverişlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz?

Bomba görmüş gibi kaçın: Ben hayatım boyunca market yoğurdu yemedim. Katkı maddesi konulan, raf ömrü uzasın diye koruyucu kimyasallar basılan her türlü paketli üründen bomba görmüş gibi kaçın!

Sağlıklı bir birey olmak için güne nasıl başlamalıyız?

"En sağlıklı meyve"yi açıkladı: Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, atlamayın. Mutlaka tabağınızda 2-3 yumurta olsun. Menemen de bol peynirli omlet de olur. Peyniriniz muhakkak şirden mayalı olmalı. Mevsimine göre tarladan gelmiş domates olabilir. 30-40 tane zeytin yenebilir. “En sağlıklı meyve olarak ne yiyeyim?” diye soruyorsunuz, “Zeytin yiyin” diyorum işte!

Ramazan ayında beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz?

Türkiye’de su tüketimi çok az. Halbuki vücudun sulanması çok önemli; toprağın sulanması gibi. O da bir günde olmuyor. Normalde Ramazan’dan 5-10 gün önce yeterli su ve tuzun vücuda girmesini sağlamamız lazım. Orucun ilk günlerinde ilk şikayet baş ağrısı oluyor genellikle. Bunun sebebi tuz ve su azlığıdır. Gece sahura kalkınca mutlaka bir bardak aç karnına su içilmesi lazım.

İftar ve sahur için beslenme tavsiyeleriniz neler?

Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü bir besindir. Bütün günün enerjisini sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Peynir çok önemli. İlaçlanmamış zeytin ve zeytinyağı, tereyağı önemli. İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikte tüketilmemeli. Evde yapalım çorbamızı. Tembellik yapmayalım!