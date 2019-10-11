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Canan Karatay, kanserin başlıca düşmanı olan besini açıkladı!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay, saf zeytin ve zeytinyağının kanserli hücreleri öldürdüğünü söyledi.

11 Ekim 2019 Cuma 21:45
Canan Karatay, kanserin başlıca düşmanı olan besini açıkladı!

8. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'na katılan iç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağının kanser hücrelerini öldürdüğünü açıkladı. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin 'altın', zeytinyağının da 'altının suyu' olduğunu ifade ederek, "Her zaman söylüyorum yine tekrarlayacağım. Zeytin altından çok çok daha kıymetlidir. Zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler, hiçbir hastalık kalmaz." dedi.

Türkiye'de ilk zeytin hasadının gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından düzenlenen 8. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'na katılan ünlü Kardiyolog-Cerrah Prof. Dr. Canan Karatay, bir kardiyolog olarak zeytin ve zeytinyağının faydalarını halka anlatmak zorunda olduğunu söyledi.

Zeytin altından çok daha kıymetli

Karatay, "Zeytin altındır zeytinyağı da altının suyudur bana göre. Her zaman söylüyorum zeytin altından çok çok daha kıymetlidir. Zeytin ve zeytinyağında bulunan yüksek miktardaki antioksidanlar, hakikaten vücut hücrelerini dışarıdan gelen toksik maddelere karşı koruyor. Toksik bir dünyada yaşıyoruz. Havamız kirlendi, suyumuz kirlendi, Mut öyle değil Mut çok şanslı bir memleket. Toroslardan gelen esinti bambaşka. Fakat bütün dünyada büyükşehirde yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar, Ankara'da İzmir'de yaşayanlar hava kirli, su kirli, yiyecekler biliyorsunuz hepsi tarım ilaçlı, zehirli. Fakat Mut'ta ilaçlama yapılmıyor. Bu o kadar önemli ki kıymetini bilin" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Karatay, hakiki soğuk sıkım zeytinyağının kanı sulandırdığını, aspirinden bin kat daha faydalı olduğunu ifade ederek, "Zeytinyağından gelen kalori ile işlenmiş beyaz şekerden gelen kalori aynı değil. Çünkü onların içinde işlenmiş oldukları için vücudun ihtiyacı olduğu vitaminler minareler yok olmuş oluyor. Zeytine döndüğümüz zaman riviera dediğimiz işlenmiş zeytinyağı da çok tehlikeli. Riviera sağlıklıdır diye söyleniyor. Sakın ha Mut için söylüyorum çok dikkatli olun fabrikalar kurun ama sakın rivierayı bu memlekete sokmayın. Zeytin ve zeytinyağı sağlık kaynağıdır kanseri önler ve kanser hücrelerini öldürür" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, yoldan geçen araçlar durdurularak sürücülere, Canan Karatay, Kaymakam Muammer Köken ve Belediye Başkanı Volkan Şeker tarafından şişelerde zeytinyağı ikram edildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 21:45
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Ankara
  5. Canan Karatay

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  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli12 dk önce
    Acı-çıkkafayı daha kullan DP değip gerçeği söyle-de Allah seni kul kabul etsin (harcai)
  • hercaihercai23 dk önce
    CHP bu isi halletsin desek? Amerikalilara zeytin yaglarini verdiler, bize de misir yagi geri vermislerdi 70 yil once. Ondan sonra''zeytinyagli yiyemem'' sarkisi da CHP liler tarafindan piyasaya surulmustu. Sonra da margarin geldi soframiza. Eee?

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