0553 313 94 23

Canan Karatay, Fenerbahçe için devreye girdi: Futbolculara her gün kuzu yedirin

Prof. Dr. Canan Karatay, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'a "Futbolculara karbonhidrat yedirmeyin. Kuzu yedirin" önerisinde bulundu.

03 Şubat 2019 Pazar 15:16
Canan Karatay, Fenerbahçe için devreye girdi: Futbolculara her gün kuzu yedirin

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörüErsun Yanal'a "Futbolculara kuzu yedirin" önerisinde bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, "Futbolcuları karbonhidratla beslemeyin. Karbonhidratla beslenen futbolcunun enerjisi ilk yarıda biter" diyen Canan Karatay, "Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?" diye sordu.

"İkinci yarıda enerji kalmıyor"

Prof. Dr. Karatay, "Sporda atletlerde beslenme çok önemli. Ersun Yanal Bey'e de söyledim. Futbolcuları makarnayla beslemesinler. Karbonhidratla sporcu beslenmez. Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhidratla beslendikleri için karbonhidratın verdiği enerji 45 dakika gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Birinci yarıda Volkan rahat, enerjisini sarf etmemiş oluyor. Biz, eşimle maçı seyrederken uzatmalar bitinceye kadar birbirimizi tutarız" dedi.

"Lefter'in hayatını okusunlar"

Lefter der ki; "Karbonhidrat sporcunun zehridir." Alıp hayatını okusunlar. Avustralya'da açık tenis turnuvası oynandı. 3-4 saat hiç durmadan oynuyorlar. Beslenmeden dolayı yürütüyorlar. 11 kişi 45 dakika ancak dayanıyor. Bunu incelesinler. Yanlış yönlendiriliyorlar, onların besinleri yanlış. Uzun süre enerjiyi yağ ve protein verir. Yumurta sarısıyla yenilecek, atletler sarısını çıkartıyorlar. Sarının içindeki kolin çok önemlidir, beyni çalıştırıyor. Sporcunun beyninin de çalışması lazım. Yumurtanın beyazında bulunan aminoasitler çok önemli" diye konuştu.

"Kuzu yedirirseniz hiçbirini tutamazsınız"

Karatay, "Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına... Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli" diyerek, sözlerini şöyle sonlandırdı: "75 yaşıma geldim, verem oldum. Hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 15:16
  1. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay
  2. Prof. Dr. Canan Karatay
  3. Süper Lig
  4. Fenerbahçe
  5. Ersun Yanal
  6. Prof. Dr. Karatay
  7. Lefter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suçüstü basılan fuhuş zanlılarından pişkinlik
    1. Suçüstü basılan fuhuş zanlılarından..
    2. Fransa'dan skandal Venezuela..
    3. Canan Karatay, Fenerbahçe için devreye..
    4. Hint oyuncu sonunda isyan etti!
    5. Diyanetin sigara fetvasına büyük..
    6. Suriyeli askeri muhaliflerden DEAŞ..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. "Bu şehri ve ilçeleri kardeşçe..
    9. Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid..
    10. Güreşte milliler zirveye çıktı
    11. BBP, 170 belediye başkan adayını..
    12. Rize'de "lazboard"lu kayak keyfi
    13. Gaziantepspor ikinci maçına da çıkmadı
    14. Akrebin zehri Türkiye'ye katkı..
    15. Trump, Netanyahu’nun seçim afişinde
    16. "Erkekler hastalarda kanser daha geç..
    17. "Bütçenin nereye harcandığını bilmek..
    18. Teröristbaşının avukatı Cambridge'de,..
    19. Papa, Osmanlı'ya işgalci diyen prensin..
    20. "Nereden tehdit gelirse gelsin orada..
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    Rusya'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı