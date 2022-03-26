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Sağlık Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı besinini açıkladı
Sağlık

Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı besinini açıkladı

Kalp sağlığına ve kolesterole çok iyi gelen besinleri açıklayan Canan Karatay, 'dünyanın en sağlıklı yemeği' olarak nitelendirdiği gıdayı duyurdu. Karatay, söz konusu yemeğin Türkiye'de fazlasıyla bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 14:18:00 -
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı besinini açıkladı

Tıp doktoru Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla beslenme konusunda topluma uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Kalp sağlığına ve kolesterole çok iyi geldiğini belirten besinleri açıklayan Canan Karatay, 'Dünyanın en sağlıklı yemeği' olarak nitelendirdiği bir gıdayı açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay kalp ve kolesterol sağlığı hakkında önemli bir besin uyarısında bulundu.

"Dünyanın en sağlıklı besini" olarak nitelendirdiği yemeğin Türkiye'de fazlasıyla bulunduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu."

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.

Işkın yemeği nedir?

Prof. Dr. Canan Karatay’ın ısrarla tüketilmesini önerdiği ışkın yemeği tarifi ile bilinçli bir beslenme düzenine sahip olabilirsiniz. 

Genellikle çiğ tüketilen bir besin türü olan ışkını kavurularak da yenilebiliyor. 

Yumurta ile hafifçe kavurarak pişirebileceğiniz ışkın yemeği tarifi, hafif ekşi tadıyla damaklarınızda yeni bir tat bırakacak.

İşte çok sevilen ışkın yemeği tarifi…

1.adım: Soğanı yıkadıktan sonra küp küp doğrayın ve yağda kavurun.

2.adım: 4-5 kök ışkını doğrayın ve soğan karışımının içine ekleyin. Bir miktar tuz ekledikten sonra kavurmaya devam edin.

3.adım: Işkınları aşırı derecede kavurmadan üzerine yumurtaları kırın, kısa süre pişirin ve ocağın altını kapatın. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

 

 

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