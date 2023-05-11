Canan Karatay doğru çorba tarifinin sırrını verdi: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz! Muhteşem tarif

Canan Karatay çorba tüketimi ile ilgili doğru bilinen yanlışları açıkladı. Özellikle akşamların vazgeçilmez yemeklerinden biri olan çorba, yanlış hazırlandığında sağlıksız bir hale gelebiliyor. Canan Karatay hem yapılan yanlışları hem de doğruları açıkladı.

ÇORBA PİŞİRİRKEN YAPILAN YANLIŞLAR

Canan Karatay çorbalarda bulunan vitaminlerin kaybolmaması için orta ya da kısık ateşte pişirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca pürüzsüz olması için blender ya da mutfak robotu kullanılmasını yanlış bulduğunu aktardı. Bu cihazların çorbadaki sebzelerin ya da etin kimyasını bozduğunu belirten Canan Karatay, besin değerlerini düşürdüğünü açıkladı. Canan Karatay mutfak robotları yerine sebzelerin rendelenmesi veya ufak doğranmasının daha sağlıklı olduğunu belirtti. Ayrıca kevgirden de geçirilebileceğini aktardı.

Canan Karatay, çorba hazırlanırken yapılan en büyük yanlışlardan birisinin soğanı pembeleştirmek olduğunu belirtti. Ayrıca un ve yağı kavurarak kıvam attırmaya çalışmanın da hatalı olduğunu belirtti. Bu uygulamaların çorbayı sağlıksız bir hale getirdiğini vurguladı.

CANAN KARATAY'IN TAVSİYELERİ

Canan Karatay, un yerine yoğurtlu, sütlü, limonlu veya sirkeli terbiyelerle çorba yapılmasını tavsiye ediyor. Hazır et ve tavuk suyunun kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Etli yemek hazırlarken alınan suyun kullanılabileceğini ya da buzdolabına kaldırılarak daha sonra değerlendirilebileceğini belirtiyor. Ayrıca hazır çorbaların da kullanılmaması gerektiğini açıklıyor.

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Canan Karatay çorbalara yanlışlıkla eklenen fazla yağların bir marul yaprağını birkaç kez tencerenin içerisine sokup çıkartılarak azaltılabileceğini söylüyor. Bu sayede fazla yağların marul yaprağının üstünde toplanacağını belirtiyor.