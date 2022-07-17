Canan Karatay çok fena bombaladı! Spermsizler, kansızlar

Neredeyse yaptığı her açıklama ile gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez de veganları hedef aldı.

Posta gazetesinden Oya Çınar'a verdiği röportajda veganların sağlıklı yaşamadığını, kısa ömürlü olduklarını, hastalıklı ve kansız olduklarını söyleyen Karatay, 25-30 yaşlarındaki çocukların menopoza girdiğini ve spermlerinin az olduğunu söyledi.

İşte Canan Karatay'ın açıklamaları:

"Vegan beslenme gün geçtikçe artıyor. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Onun da büyük bir plan olduğunu düşünüyorum. İnsanları kontrol altına almanın başka bir metodu. Zürafalar en az bir ton ağırlığında. Yalnızca ağaç yaprağıyla beslenirler. Pandalar bambu yaprağı yer.

Ama onların vücudu öyle programlanmıştır. O vücut yağ, protein ve vitamin üretir ancak insanlarda böyle bir mekanizma yok! Yalnızca tahıl ya da yaprak yiyerek yaşayamaz insanlar.

Zaten yaşayamıyorlar, kısa ömürlüler, hastalıklılar, kansızlar, dirençleri kırık. Bu bir kandırmacadır.

Vejetaryenlik bir felsefe, ona bir şey diyemem çünkü onlar hayvansal gıda yiyor. 1950’lerde “Veganlık beyni çalıştırır” sloganıyla başladı bu, halbuki tam tersi. Böyle büyük bir yalan olamaz!

Bakın etrafınıza, mutlaka duyuyorsunuzdur. 25-30 yaşında çocukların regl düzenleri bozuk. Spermleri az. 30 yaşında menopoza giren var.

Biraz eskilere bakın. Eskiden torunuyla yaşıt kızları olan kadınlar vardı. Çok özel bir sağlık sorunu yoksa kadın 50 yaşında da doğururdu.

Ve bu halk arasında normal görülürdü, yadırganmazdı. Doğurganlığı devam eden ve sağlıklı olan her kadın hamile kaldığı her yaşta doğurabilir.

Çünkü bu doğal bir süreçtir. Bir de günümüze bakın. 40 yaşında doğurana şaşkınlıkla bakılıyor. Havamız kirli, suyumuz kirli, elektromanyetik alanlarda yaşıyoruz.

İnsan ömrü bellidir. Durdurmak da geciktirmek de mümkün değildir. Ama yaşadığınız süreyi iyi yaşamak diye bir şey vardır.

Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Estetik de ayrı bir endüstri artık. Ben, “Kelle paça yiyin, doğal kolojendir” dediğimde de bana hücum ettiler ama doğrusu budur. Kolojen dediğiniz şey hayvansal proteindir.

Protein tozu en tehlikeli şeylerden biridir. Trans yağla doludur. Toz haline gelmiş zehirdir bunlar. Bunları gençlere pazarlıyorlar. Uluslararası atletlere bakın, asla protein tozu kullanmazlar, gayet doğal beslenirler."