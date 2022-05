Canan Karatay bu 10 besini yasakladı! Hayatınızdan çıkarın

Canan Karatay sağlıklı yaşam tüyolarını vermeye devam ediyor. Canan Hocaya göre bazı besinleri hayatımızdan çıkarmak gerekiyor. İşte sağlığı bozan 10 besin...

Canan Karatay, Karatay diyet listesinde bazı besinleri yememek lazım diyor. İşte Canan Hocanın yasakladığı 10 besin...

İşte Canan Karatay'ın yasaklı 10 besini

Her türlü tahıl unu ve bunlardan yapılmış gıdalar (ekmeğin her çeşidi)

-Kavrulmuş kuruyemişler,

-Her türlü şeker, şekerli her türlü gıda, her türlü tatlandırıcı ve -diyabetik ürünler,

-Pirinç, patates, pişmiş havuç,

-Karpuz, kavun, üzüm, incir, muz

-Markette satılan tavuk, yumurta ve markette satılan fabrikasyon her türlü ürün ile sucuk, salam, sosis,

-Her türlü meşrubat (diyet – light ürünler dahil), meyveli yoğurt, granür kahve

-Market yoğurdu yasak. (Bunun yerine kendi mayaladığınız yoğurdu tüketmelisiniz.)

-Ayçiçek yağı, mısırözü yağı, margarin

-Öğütülmüş tahıllar