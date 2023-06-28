Canan Kaftancıoğlu yine Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı! Cevap Murat Ongun'dan geldi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sözcü gazetesi aracılığıyla Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına cevap İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan geldi.
Gözünü genel başkanlık koltuğuna diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Kaftancıoğlu, "Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi; eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı." ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu'na cevap İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan geldi.
Ongun Twitter hesabından paylaştığı İmamoğlu'nun birkaç fotoğrafına, "Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" mesajını paylaştı.