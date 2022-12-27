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Medya Canan Kaftancıoğlu, Whatsapp'tan bu mesajı göndermiş! Şok olacaksınız
Medya

Canan Kaftancıoğlu, Whatsapp'tan bu mesajı göndermiş! Şok olacaksınız

Önceki gün, kulislerde dilden dile dolaşan ve CHP'nin hukuksuz il başkanlığını sürdüren Canan Kaftancıoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu "CHP'nin ihaleci milletvekilleri" iddiasını yazdığını hatırlatan Mahmut Övür, Kaftancıoğlu'nun hiç vakit kaybetmeden Whatsapp üzerinden "kendisine yakışan" bir üslupla gönderdiği mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:43:00 -
Canan Kaftancıoğlu, Whatsapp'tan bu mesajı göndermiş! Şok olacaksınız

Önceki gün, kulislerde dilden dile dolaşan ve CHP'nin hukuksuz il başkanlığını sürdüren Canan Kaftancıoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu "CHP'nin ihaleci milletvekilleri" iddiasını yazdığını hatırlatan Mahmut Övür, Kaftancıoğlu'nun hiç vakit kaybetmeden Whatsapp üzerinden "kendisine yakışan" bir üslupla gönderdiği mesajı paylaştı.

Sabah gazetesi yazarı Övür, şunları kaydetti:

"Bir süredir küresel kuşatmalar karşısında sesini çıkarmayan ama CHP içindeki aday yarışı ve rant kavgası olanca canavarlaşan, rahmetli Erdal İnönü'nün deyimiyle "Aslan sosyal demokratlar"ı yazıyorum.

Gerçi sosyal demokratlıkları da kalmadı ya neyse... Önce medyadaki Kemalciler-Ekremciler kavgasına şahit olduk. Sonra bu ayrışmanın en sert yansıdığı Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgası geldi. "Müteahhit kafalı" veya "şizofren" suçlamaları gündemi sarstı.

İkili birbirlerine selam bile vermez oldu. Kavga günlerce medyada tartışıldı. İmamoğlu, dolambaçlı bir cevap verse de suçlamaların mimarı Kaftancıoğlu hiç oralı olmadı. Eksiği gediği de olsa bir kulis haberi günlerce tartışılmıştı. Önceki gün de yine kulislerde dilden dile dolaşan ve CHP'nin hukuksuz il başkanlığını sürdüren Kaftancıoğlu'nun, genel başkanına sunduğu "CHP'nin ihaleci milletvekilleri" iddiasını yazdım.

Kaftancıoğlu, hiç vakit kaybetmeden Whatsapp üzerinden "kendisine yakışan" bir üslupla mesaj gönderdi. Özeti şuydu:

"Genel Başkanımıza liste verdiğime dair ithamınız ve iftiranıza dair; bilmeniz gerekir ki bugüne kadar Genel Başkanımızı yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgiyle informe etmedim."

Peki, doğru bilgiyle "informe" etmiş olabilir misiniz? Yani İBB Belediyesi'nden ihale almış hiç milletvekiliniz yok mu? Onları yazmış olabilir misiniz? Sorunun cevabını yine aynı yolla merakla bekliyorum.

Bu arada 5 yıl boyunca sizin görevden alınmadığınız için hayal kırıklığı yaşadığımı da eklemişsiniz. Doğrusu öyle bir derdim hiç olmadı, olmaz da. Büyük ihtimalle kulislerde yine sizin partililerin beklentisini yazmışımdır. Ama sizi de, siyasi ruhunu FETÖ'cülere ve sol marjinal gruplara peşkeş çeken, CHP'yi HDP'lileştiren Kılıçdaroğlu dönemine uygun olduğunuz için eleştirdiğim de doğrudur. Bu dönem sizsiz olmazdı zaten."

 

 

 

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Yorumlar

Fatih

Şeytan.ayrintilarda.gizlidir derler, Acaba sizin gibi gazeteciler icinmi soylenmis??????
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