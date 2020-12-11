Canan Kaftancıoğlu da izledi! Savcı virüse yakalandı Berkin Elvan dâvâsı 29 Ocak’a ertelendi
Gezi Parkı olaylarında 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D.'nin yargılandığı dava, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması beklenen duruşma savcısının Kovid-19’a yakalanması sebebiyle ertelendi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki 18. duruşmaya, tutuksuz sanık F.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak katıldığı duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izledi. Mahkeme heyeti, mütalaasını hazır etmesi için Cumhuriyet savcısına yeniden süre vererek, duruşmayı 29 Ocak 2021'e erteledi.