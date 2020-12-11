  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canan Kaftancıoğlu da izledi! Savcı virüse yakalandı Berkin Elvan dâvâsı 29 Ocak’a ertelendi
Gündem

Canan Kaftancıoğlu da izledi! Savcı virüse yakalandı Berkin Elvan dâvâsı 29 Ocak’a ertelendi

Gezi Parkı olaylarında 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D.'nin yargılandığı dava, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması beklenen duruşma savcısının Kovid-19’a yakalanması sebebiyle ertelendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:10:00 -
Canan Kaftancıoğlu da izledi! Savcı virüse yakalandı Berkin Elvan dâvâsı 29 Ocak’a ertelendi

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki 18. duruşmaya, tutuksuz sanık F.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak katıldığı duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izledi. Mahkeme heyeti, mütalaasını hazır etmesi için Cumhuriyet savcısına yeniden süre vererek, duruşmayı 29 Ocak 2021'e erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti
Dünya

Gergin protestoların ardından o ülkede flaş gelişme! İstifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinden sonra protestoların ..
Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı
Dünya

Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı

Fas ve İsrail arasında normalleşmenin ilan edilmesi sonrası Fas Kralı 6. Muhammed yaptığı açıklamada, Filistin halkının haklarına sahip çıka..
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay