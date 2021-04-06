Kenan Ece ile 2017 yılında nikâh masasına oturan Canan Ergüder’in Demir adında üç yaşında bir oğlu bulunmakta. Peki Canan Ergüder kimdir, nerelidir? Canan Ergüder kaç yaşında

Canan Ergüder kimdir nerelidir?

Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 İstanbul doğdu. Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti.

Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalıştı. Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi.

2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia' dır. 2007'de Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp; akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti.

2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadınrolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçildi. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’ un yönettiği The Water Diviner ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dressadlı filmlerde rol aldı.