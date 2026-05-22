Yunan basını, bu soruya cevap arıyor! Tayfun, Atina'yı vurursa ne olur?

TAHSİN HAN

Yunanistan, Türkiye’nin Tayfun Blok 2 Füzesini konuşmaya devam ediyor. Son bir kaç günder bir çok korku manşeti atan Yunan basınında Pentapostagma haber sitesi askeri uzman George Mavridis’in detaylı analiz haberiyle , “Tayfun, Atina’yı vurursa ne olur?” sorusunun cevabını bulmaya çalıştı. Mavridis’in analizinde şu ifadeler dikkat çekti: “Türkiye son yıllarda kendi savunma sanayisinin geliştirilmesine büyük yatırımlar yapıyor. İHA, savaş gemileri, tanklar, savaş uçakları ve hatta uydu programları. Ancak bölgedeki birçok ülke için belki de en endişe verici olan, Ankara’nın kapsamlı bir balistik füze cephaneliği edinme çabasıdır. İşte tam da bu noktada TAYFUN devreye giriyor. Türkiye tarafından resmi olarak tanıtılan ve hem Yunanistan’da hem de uluslararası alanda büyük tartışmalara yol açan ilk kısa ve orta menzilli balistik füze.

Aslında, bir süre önce Türk yetkililer ve Türk medyası, teorik menzili 3.000 kilometreye kadar olan yeni bir versiyon olan TAYFUN Blok 4’ten bahsetmişti. Bu rakam, doğruysa, bölgedeki durumu tamamen değiştirecek bir rakamdır. Ancak çok önemli bir noktayı açıklığa kavuşturmalıyız: Bu versiyon henüz operasyonel olarak mevcut değil ve Türkiye’nin bu menzile sahip bir balistik füzeye sahip olduğuna dair somut bir kanıt da henüz sunulmadı. Ancak, mevcut TAYFUN versiyonları bile soru işaretleri uyandırmaya yetiyor. Ne kadar uzağa ulaşabilirler? Hangi hedefleri vurabilirler? Ve en önemlisi, olası bir savaş senaryosunda bu Yunanistan için ne anlama gelir?

TAYFUN HERŞEYİ VURABİLİR

Katı yakıtlı bir motor kullanan füze, hareketli bir fırlatma aracı üzerinde taşınır; bu da ona büyük manevra kabiliyeti kazandırır ve fırlatılmadan önce tespit edilmesini zorlaştırır.

Adalar ve Yunanistan’ın çoğu noktasi Tayfun’un menzilindedir. Peki bu füzelerin asıl rolü nedir? Esas olarak yüksek değerli stratejik hedeflere saldırmaktır. Hava üsleri, limanlar, yakıt depoları, komuta merkezleri, radarlar, uçaksavar sistemleri veya büyük askeri tesisler. Örneğin, teorik bir Yunan-Türk ssavaşında, bir TAYFUN füzesi Souda, Tanagra veya Larissa gibi hava üslerine karşı kullanılabilir. Ayrıca Ege Denizi’ndeki limanları veya ikmal tesislerini de hedef alabilir.

ALMANYA’YI DA VURABİLİRLER

Ve böylece TAYFUN Blok 4’e geliyoruz. Bu versiyonun menzili 3.000 kilometreye kadar çıkabilir. Eğer bu gerçekleşirse, o zaman sadece Yunanistan’a değil, neredeyse tüm Doğu Akdeniz’e, Almanya’ya, hatta Rusya’ya veya Orta Doğu’nun derinliklerine kadar ulaşabilir.

‘Atina’yı Vurursa ne olur?’ En sık sorulan soru bu: Böyle bir füze Atina’yı yok edebilir miydi? Kısa cevap hayır. En azından birçok kişinin hayal edebileceği “kitlesel yıkım” anlamında değil. Ama hedef aldığı noktayı yok eder. Yunanistan’ın balistik füze savunmasının, çok katmanlı bir hava savunma ve füze savunma sistemi olan “Aşil Kalkanı” ile daha da güçlendirilmesi bekleniyor. Bu bize TAYFUN’u durdurma şansı verir. Yunanistan için balistik füzelere karşı koruma ve erken uyarı sistemlerinin önemi giderek artıyor.”