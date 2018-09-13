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Çanakkale’yi yağış vurdu

Çanakkale’de meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetli yağmur yağışı başladı.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:02
Çanakkale’yi yağış vurdu

Meteorolojinin uyarısını saatler öncesinden yaptığı kuvvetli yağmur Çanakkale’de etkili olmaya başladı. Gök gürültüsü ve şimşekler çakmaya başladı. Ardından şiddetli şekilde yağmaya başlayan yağmur, Çanakkale Boğazı’nda görüş mesafesini düşürdü. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, telsiz ile boğaz geçişi yapan gemileri görüş mesafesinin yarım mile düştüğü bilgisini vererek, dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı. Şehir içindeki cadde ve sokaklardan yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize boşalan kirli sular liman içinde denizin rengini değiştirdi.  

Kuvvetli yağmur nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi’nde birçok işyerini su bastı. Esnaf, bu duruma isyan etti. Ellerine fırçaları alarak dükkanların içindeki suları temizlemeye çalıştı. Kentteki bir çok caddede su birikintileri oluştu. Sürücüler caddelerde seyretmekte zorlandı. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle taşan rögarların kapaklarını açarak suların tahliyesini kolaylaştırdı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 15:02
  1. Çanakkale
  2. çanakkale
  3. meteoroloji
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