Çanakkale’nin turizmden 12 ay pay alması hedefleniyor

Buradaki oteller, 9 günlük tatilde yüzde yüz doluluk oranına ulaşarak, bayramda turizmcinin yüzünü güldürdü. Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi, şehitlikler ve müzeler de bu dönemde ilgi gördü. Çanakkaleli turizmciler, Çanakkale Boğazı’nda yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yanı sıra kenti İzmir ve Balıkesir’e bağlayan Assos ve Troya tünelleri sayesinde yurt içinden ve yurt dışından daha çok turist çekmeyi hedefliyor.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi, şehitlikler ve müzelerle tarihin, Assos, Gökçeada ve Bozcaada’yla doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu kentte, turizm hareketliliğinin yıl geneline yayılması için çalışmalar yürütülüyor.