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Yaşam Çanakkale'nin nesi meşhur?
Yaşam

Çanakkale'nin nesi meşhur?

Tarihi ile ve güzelliği ile Türkiye'nin nadide illerinden olan Çanakkale'nin nesi meşhurdur? Çanakkale'de ne yenir, Çanakkale'den ne alınır? İşte merak edenler için Çanakkale'nin meşhurları...

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:30:00 -
Çanakkale'nin nesi meşhur?

Çanakkale’nin nesi meşhur,  Çanakkale’nin yöresel yemekleri de göz dolduruyor. İşte Çanakkale’nin meşhur yemekleri.. 

Çanakkale’nin Diğer Meşhur Yiyecekleri

İskorpit Çorbası

İskorpit balığı ve çeşitli sebzelerin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu muazzam çorbayı Çanakkale’ye yolunuz düşerse muhakkak denemelisiniz.

Ovmaç Çorbası

Az malzemeyle de lezzetli şeyler yapılabileceğinin adeta kanıtı olan bu çorba; soğan, un, salça ya da pul biberin harmanlanmasıyla hazırlanmaktadır.

Tumbi Göce, patlıcan, maydanoz ve domatesle hazırlanan Tumbi, Çanakkale’nin en özel lezzetlerinden biridir. Öncede tavada kavrulup ardından fırınlanan bu lezzet zeytinyağı ile de taçlandırılarak servis edilmektedir.ÇırpmaIspanak ve soğanın un ve su ile bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılan bu yemek fırınlarda nar gibi kızartılarak servis ediliyor.

Melki Yemeği

Bir mantar çeşidi olan melkinin başrolde olduğu bu yemek az malzemeyle nefis bir lezzet sunarak Çanakkale’nin muhteşem lezzetlerine adını yazdırıyor.Börülce KöftesiBörülcenin her haline bir de bu leziz köfte hali ekleniyor. Çanakkale’nin farklı yöresel lezzetlerinden biri olan Börülce köftesi; börülcenin domates, soğan ve baharatlarla harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

Yumurtalı Tiken

Tam bir protein ve vitamin deposu olan Yumurtalı Tiken; şevketi bostan, yumurta, salça ve soğanla hazırlanan muhteşem bir lezzet.

Tuzlu Sardalya

Çanakkale bölgesinde oldukça meşhur olan sardalya balığının aylar süren bir emekle hazırlanmasıyla ortaya çıkan bu nefis yemek Çanakkale’ye yolu düşenlerin muhakkak denemesi gereken tatlardan biri.

Patlıcan Turşusu

Oldukça emek isteyen bu turşu lezzetiyle diğer bütün turşulardan farkını ortaya koyuyor. Çanakkale usulü patlıcan turşusu; patlıcan, lahana ve kerevizin ayrı ayrı işlemden geçirilerek bir iple bağlanmasıyla hazırlanıyor. Bu turşu bir başka, denemeyi unutmayın.

Basma Helvası

Un, şeker ve cevizle hazırlanan bu helvanın en büyük farkı lezzetini zeytinyağı ile tamamlıyor olması. Soğuk olarak servis edilen bu helva gönüllerinizi fethedecek.

Peynir helvası

Çanakkale deyince akla ilk gelen lezzetlerden biridir 'peynir helvası. ' Çarşıdaki hemen her lokantanın tatlı menüsünde bulunur. Her tatlıcı dükkânında rastlamanız çok olasıdır. Yerken fark edilmese de gerçekten peynirden yapılıyor bu tatlı.

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