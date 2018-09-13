THY - Konya - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 98 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 98 mülteci yakalandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:31
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 98 kaçak yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli Köyü’nün Acıdere mevkiindeki zeytinlik alan ile Ayvacık’ın Gülpınar Köyü Kumbağlar Limanı’ndaki bir barakaya operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler 5 minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirildi. Kaçaklar, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:31
  1. çanakkale
  2. ayvacık
  3. yunanistan
  4. midilli adası
  5. mülteci
  6. göçmen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Ah bir bahçem olsa’
    1. ‘Ah bir bahçem olsa’
    2. Soylu uyardı. Böyle düşünürsek hata..
    3. AKOM'dan İstanbul'a önemli uyarı!
    4. Fatih’te nefes kesen operasyon! 'Seni..
    5. İran'dan füze tehditi: 2 bin kilometre..
    6. Kapatılan FETÖ yurdunda büyük yangın
    7. Trabzon'da baba oğluna kızıp mahkemeye..
    8. Çin'de servis ettiği yemekte fare..
    9. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 98..
    10. Trabzonspor'da Jose Sosa ve Toure..
    11. S. Arabistan İsrail'le anlaştı!
    12. Sakarya'da sahte evrak hazırlarken..
    13. Lokomotiv'de Galatasaray korkusu!..
    14. Borsa günün ilk yarısında düştü
    15. Ardı arkası kesilmiyor! Amerika yine..
    16. "Meksika biberi", Avrupa'ya ihraç..
    17. FETÖ'den tutuklanan İYİ Partili Kerim..
    18. Dikkat çeken ayrıntı! Rus savaş gemisi..
    19. TBMM Başkanı Yıldırım: Sıkıntı arızidir
    20. 'Bu süper güçlere mesajımız olsun'
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir