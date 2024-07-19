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Yerel Çanakkale'deki yangın yayıldı
Yerel

Çanakkale'deki yangın yayıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 16:59:00 -
Çanakkale'deki yangın yayıldı

Çanakkale’de saat 12:00 sularında çıkan orman yangını geniş çevreye yayılırken ekipler halen alevleri söndürmek için mücadele ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Barajtepe mevkii yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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