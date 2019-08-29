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Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:09
Çanakkale’deki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.


Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesinin yakınında saat 15.10’da başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 helikopter ise yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Bölgedeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonrası yangın yaklaşık 2 saatlik bir süre içerisinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:09
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