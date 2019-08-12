0553 313 94 23

Çanakkale’deki orman yangınına ilişkin açıklama!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:12
Çanakkale’deki orman yangınına ilişkin açıklama!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 10 Ağustos Cumartesi gecesi Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, saat 22.22'de çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait araç ve ekiplerin 22.36 itibarıyla müdahale etmeye başladığını vurguladı.

Gece boyunca toplam 177 yangın söndürme iş makinesi ile 250 personelin müdahale ettiği yangının, çalışmalara 10 helikopterin katılmasıyla kontrol altına alındığını ifade eden Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Yangın kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Başkanlığımız, yangının çıktığı ilk saatten itibaren bölgede bulunarak şu ana kadar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmektedir. Yangında herhangi bir şehitlik, savaş alanı, siper hattı ve yabancı mezarlık zarar görmemiştir. Tarihi Alan ziyarete açıktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:12
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir
  2. Eceabat
  3. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü
  4. orman yangını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Eskişehir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1..
    2. Asker kıyafetli Hakkarili çocuklar..
    3. Araç kiralamada bayram havası
    4. Kurbanlıkları satanlar bayram yapıyor..
    5. CHP'ye bayram ziyaretleri
    6. Tanzanya'da bayram namazı
    7. Bakan Akar'dan "Güvenli Bölge"..
    8. 10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu
    9. İyi Parti'den MHP'ye dönüşler arttı!
    10. Kanarya Adaları'nda orman yangını
    11. İstanbul Havalimanı'nda sefer yoğunluğu!
    12. Çıtır çıtır susamlı çubuk kraker tarifi
    13. Sualtı Atık Sergisi ve Eğitim..
    14. Bakan Akar, 12’nci Hava Ulaştırma..
    15. "Önümüzdeki birkaç yıl Türkiye-Ukrayna..
    16. Türkiye Diyanet Vakfından..
    17. TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat..
    18. Vali Kaymak: “Bizler size hizmet etmek..
    19. Norveç’teki cami saldırısında..
    20. Amasya’da jandarmadan uyuşturucu..
    21. Medipol Başakşehir, Avrupa..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurbanı..
    23. Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2..
    24. Parmak bebekler yaşama tutundu
    25. İZTO Müzesi’ndeki seramikler, bilimsel..
    26. Karadeniz'de karadutun pekmeze..
    27. Kurban derileri ekonomiye..
    28. 3 milyon Müslüman hacı oldu
    29. "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz..
    30. İzmir’in gurur tablosu
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Mesut Özil'e saldıranlar bakın kim çıktı!
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!
    Çekirdeğin faydası olur mu demeyin!

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı