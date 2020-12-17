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Aktüel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:49:40 -
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Belirledikleri adreslere operasyon düzenleyen ekipler 11 şüpheliyi yakalandı.

Yapılan aramalarda 47,64 gram esrar, 323 gram sentetik uyuşturucu ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı jandarmadaki işlemlerin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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