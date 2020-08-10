Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler tarafından kurtarılan farklı ülkelerin vatandaşı 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürüldü.