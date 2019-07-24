Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Behramkale köyündenKüçükkuyu beldesinde giden Gökhan Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Arıklı köyüsahilinde şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Bölgedeki eğlence mekanlarında müzisyen olarak çalıştığı öğrenilen Yılmaz'ın cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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