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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23
Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

İlçeye bağlı Behramkale köyündenKüçükkuyu beldesinde giden Gökhan Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Arıklı köyüsahilinde şarampole yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgedeki eğlence mekanlarında müzisyen olarak çalıştığı öğrenilen Yılmaz'ın cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23
  1. ayvacık devlet hastanesi
  2. Jandarma
  3. sağlık ekipleri
  4. Behramkale köyünden Küçükkuyu beldesi
  5. Arıklı köyü sahili

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