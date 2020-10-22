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Aktüel Çanakkale'de tırın çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Aktüel

Çanakkale'de tırın çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:26:23 -
Çanakkale'de tırın çarptığı üniversite öğrencisi öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çanakkale-Bursa kara yolunda 15 Temmuz Otogarı'na doğru geçmeye çalışan Osman Kılıçer'e (24), Bulgaristan vatandaşı Yaromir Mihavlov (55) idaresindeki yabancı plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 metre sürüklenen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Kılıçer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kılıçer'in cesedi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tır sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücünün ilk ifadesinde, yayanın kendisini gördükten bir süre sonra koşarak karşı şeride doğru koştuğunu ancak tüm çabası ve yaptığı manevraya rağmen kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

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