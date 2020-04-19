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Aktüel

Çanakkale’de pazar sayısı 4 güne çıkarıldı

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, geçtiğimiz hafta korona virüs tedbirleri kapsamında haftada 2 güne indirdiği semt pazarlarını tekrar 4 güne çıkarma kararı aldı.

2020-04-19 20:49:30 -
Çanakkale’de pazar sayısı 4 güne çıkarıldı

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, geçtiğimiz hafta korona virüs tedbirleri kapsamında haftada 2 güne indirdiği semt pazarlarını tekrar 4 güne çıkarma kararı aldı.


Çanakkale’de normalde haftada 4 gün kurulan semt pazarları, korona virüs salgı nedeniyle haftada 2 güne indirilince birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeniden bir karar alarak pazarların tekrar haftada 4 gün olacağını duyurdu.


Konuya ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Merkez İlçede haftada 4 gün (Salı, Cuma, Pazar günleri Cuma Pazarı bölgesinde ve Cumartesi günü ise Esenler Mahallesinde) olarak düzenlenmesine, Pazar yerlerinin saat 20.00’ye kadar vatandaşların alış-verişe devam edebileceği şekilde açık tutulmasına oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer verildi.

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