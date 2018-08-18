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Çanakkale'de park halinde alev alan 2 otomobil yandı

Çanakkale'de, park halinde bulunan 2 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:23
Çanakkale'de park halinde alev alan 2 otomobil yandı

Yangın, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Eski devlet hastanesi bahçesinde park halinde bulunan 17 DK 242 plaka araç, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı.

Alevlerin yükselmesi  ile birlikte araç alev topuna döndü. Bu sırada yanında park halinde bulunan  17 UV 061 plakalı araç da alev alarak yanmaya başladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polisler ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:23
  1. çanakkale
  2. yangın
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