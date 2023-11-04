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Gündem Çanakkale'de orman yangını...Bir köy boşaltıldı
Gündem

Çanakkale'de orman yangını...Bir köy boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-04 17:25:00 -
Çanakkale'de orman yangını...Bir köy boşaltıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Pazarlı köyü ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın öğle saatlerinde Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Fırtınanın etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ile havadan, karadan ise arazöz ve dozerlerle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı bölgeye yakın olan Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

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