Çanakkale'de orman yangını Biga ilçesinde çıkan yangına 3 helikopter ve 10 arazözle müdahale ediliyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana gelen yangın üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Bölgeye gönderilen 3 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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