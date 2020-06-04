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Aktüel

Çanakkale’de ölü caretta caretta sahile vurdu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan İğdelik Sahili’ne ölü carette caretta vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:35:17 -
Çanakkale’de ölü caretta caretta sahile vurdu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan İğdelik Sahili’ne ölü carette caretta vurdu.



Civarda oturan site sakinleri tarafından fark edilen caretta carettanın yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 100 kilogram civarında olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından karaya alınan carette carettanın ölü olduğu belirlendi. Çocukların ilgisini çeken deniz kaplumbağasının aileler tarafından bol bol fotoğrafı çekildi. Site sakinleri, ‘Çocuklar merak etti. Hep birlikte görmeye geldik’ dedi.

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