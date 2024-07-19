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Yerel Çanakkale'de korkutan orman yangını!
Yerel

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 22:29:00 - 2024-07-19 22:37:57

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları artarken bir üzücü haber de Çanakkale'den geldi. Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karadan yangına müdahalesi sürüyor.

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