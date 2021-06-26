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Gündem Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 23:32:00 - 2021-06-26 23:44:06
Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Biga'dan Karabiga yönüne giden Arif Zorlu'nun kullandığı 16 JN 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki 17 ACG 941 plakalı otomobille Ak Köprü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü Zorlu ile eşi Hatice Zorlu ve diğer aracı kullanan Mehmet Aydoğdu olay yerinde hayatını kaybetti, Cem Aydoğdu, Lale, Berkan ve Eray Zorlu da yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesine kaldırıldı. Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Arif Zorlu'nun ailesiyle Bursa'dan gezi için Biga'ya geldiği, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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