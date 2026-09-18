Çanakkale'de kazada ölen 20 yaşındaki gencin böbrekleri iki hastaya nakledildi

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Ailesi, evladının organlarını bağışlama kararı aldı; bağışlanan böbreklerin 12 senedir diyalize giren Osman Çalışkan (46) ile 5 senedir diyalize giren Meryem Avcı (68) ile uyumlu olduğu tespit edildi.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan ve Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt, iki hastaya eş zamanlı böbrek nakli gerçekleştirdi. Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan iki hasta, bağış yapan aileye minnetlerini dile getirdi.

İki hekim, kadavradan organ naklinin Türkiye'de az olduğunu belirterek vatandaşların bu konuda daha çok bilinçlendirilmesini istedi.

"Diyaliz yaşam uzatan bir işlem değildir"

Organ bağışının hayat kurtaran gücünü gösteren iki nakil işlemi gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Cabir Alan, "Beyin ölümü gerçekleşen bir vatandaşımızın ailesi yaşadıkları büyük üzüntüye rağmen organları bağışlama kararı aldı. Bağışlanan organlardan iki böbrek merkezimizde nakil için bekleyen hastalarımıza nakledildi. Hastalarımız uzun zamandan beri diyalize bağlı olarak hayata devam etmekteydi" dedi.

Alan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Organ yetmezliğinin en etkin tedavisi böbrek naklidir. Diyaliz yaşam uzatan bir işlem değildir. Bugün diyalize gelen 100 hastanın yarısı 5 yıl içinde hayatını kaybetmektedir. Makinenin yol açtığı komplikasyondan dolayı 10 yıl içinde diyalize gelen hasta sayısı 12'dir. Yani bu hastaların büyük kısmı diyaliz sırasında hayatını kaybetmektedir."

Kadavra kaynaklı nakilde milyon nüfus başına Türkiye'de 5, gelişmiş ülkelerde 50 civarında

Doç. Dr. Hasan Anıl Kurt ise Türkiye'nin canlıdan canlıya böbrek naklinde çok güçlü bir ülke olduğunu, kadavra kaynaklı böbrek nakillerinde ise aynı bağış oranına sahip olunmadığını anlattı. Kurt, "Bugün baktığımızda milyon nüfus başına kadavra kaynaklı böbrek nakli ülkemizde 5 iken, gelişmiş ülkelerde bu sayı 50 civarında, yani neredeyse 10 kat fark var. Oranı mutlaka arttırmamız gerekiyor" dedi.

Geçen yılın verilerine değinen Kurt, Türkiye'de 33 bin kişiye yakın doku ve organ nakli bekleyen hasta bulunduğunu, bunun 25 bine yakınını böbrek kaynaklı organ nakli bekleyenlerin oluşturduğunu aktardı. Kurt, "Geçen yıl 2 bin 500'e yüze yakın canlı vericili böbrek nakli gerçekleşmişken, o oran kadavra kaynaklı organ bağışında sadece 400" ifadesini kullandı.

Meryem Avcı ve Osman Çalışkan, donör olan gence Allah'tan rahmet, acılı ailesine ise başsağlığı diledi.