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Aktüel Çanakkale'de kavgayı ayırmak isteyen kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Çanakkale'de kavgayı ayırmak isteyen kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:11:39 -
Çanakkale'de kavgayı ayırmak isteyen kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan kavgada tarafları sakinleştirmek için araya giren kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Menderes Mahallesi'nde önceki gün kereste imalathanesinde çalışan arkadaşının yanına gelen Adil Soysal'ı (33) çıkan tartışmada yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan ve Lapseki ilçesinde yakalanan B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ağır yaralı Soysal'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Önceki gün, kereste imalathanesinde çalışan B.A. ile bir gün önce işe başlayan E.K. arasında tartışma çıkmış, mesai bittikten sonra evinden aldığı tüfekle imalathaneye dönen B.A, iş arkadaşına ateş etmek istemişti. Bu sırada E.K'yi ziyaret için iş yerine gelen ve tarafları sakinleştirmek üzere araya giren Adil Soysal yaralanmıştı. Ağır yaralı Soysal, ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edilmiş, B.A. da olay yerinden kaçmıştı.


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