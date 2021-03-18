Çanakkale’de kaç şehit verdik? Çanakkale’de kimle savaştık?

Yaşları daha 13-15 idi. Açtılar, susuzdular ama önce vatan, önce din, önce bayrak dediler. Çanakkale’de düşmana geçit vermediler. 18 Mart 1915’teki Çanakkale. Bizim milletimiz kadar düşen, düştüğü yerden de kalkmasını bilen, esarete alışık olmayan, öldü zannedilirken yeniden dirilen başka millet yoktur. Eğer bu topraklarda şimdilerde Çanakkale ruhu bizi bir daha heyecanlandırıyorsa, bu kendi değerlerimiz üzerinde bir defa daha ayağa kalkıyor olmamızdandır. Çanakkale ruhu, bizim inanç değerlerimizle yoğrulan milli ruhumuzdur.

Bizim milli ruhumuz, İslam'ın Anadolu toprağında, insanımızın güzel hasletleriyle yoğrulan muhteşem yapısıdır. Bu milli ruh bugün, husumete vakitleri olmayan muhabbet fedailerinin, ilhamlarını dünyanın dört bir yanına taşımalarıyla yeni bir sevdaya tutuldu. Bu sevdanın tutkusuyla, Çanakkale’deki aşkın heyecan birdir: Yaşamak için değil, yaşatmak için sancı çekmek. ‘İnsanoğlu’na ait bu en yüksek duyguyu anlamayanlar, Çanakkale’de tamamı şehit düşen İstanbul Erkek Lisesi’nin son sınıf talebelerinin ölüme koşmalarını anlayamazlar. Halid Bin Velid’in söylediği de oydu: “Bekleyin, sizin dünyayı istediğinizden daha fazla ahireti arzulayan bir ordu geliyor…” işte o ordu 18 Mart 1915 te imanın ve cesaretin birleşmesiyle Çanakkale de dünyayı kendine hayran bıraktı.

18 Mart Çanakkale Zaferi

Kahraman Mehmetçiğin dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı "Çanakkale Geçilmez" denilerek yazdığı Çanakkale Destanı’nın 106'ncı yılı.

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda Almanya liderliğindeki İttifak Devletleri yanında yer almak zorunda kalmıştır. Bu sebeple İngiltere ve Fransa, “hasta adam” diye adlandırdıkları Türk devletinin topraklarını paylaşmak için en uygun zamanın geldiğini düşündüler. Plana göre, Çanakkale Boğazı, iki devletin gemilerinden oluşan muhteşem donanmayla geçilecek ve İstanbul işgal edilecekti. Boğaza dönük deniz harekâtı 1914 yılı Kasım ayında fiilen başladı. Kısa süren ancak oldukça tahripkâr olan bu ilk bombardımandan sonra, asıl deniz harekâtı 19 Şubat 1915 tarihinde başladı. 18 Mart 1915’te başlatılan nihai saldırı ise bizim açımızdan büyük bir zaferle sonuçlandı. Deniz yolunda yaşadıkları büyük hezimetin olumsuz etkilerini silmek isteyen İtilaf Devletleri, bu kez Gelibolu Yarımadası’na çıkartma yapmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915 tarihinde karaya asker çıkaran İtilaf güçleri, kahraman Türk Ordusu karşısında hiçbir ciddi ilerleme sağlayamayıp 9 Ocak 1916’da geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu çalışmada, savaşın cereyan ettiği dönemin genel siyasi görünümü başta olmak üzere, savaşın sebepleri, meydana gelişi ve neticeleri yanında şehitlerimizin hatıralarına da yer verilmiştir.

Çanakkale’de kaç şehit verdi?

Çanakkale Savaşında 253 bin şehit verdik.

İttifak devletleri kimlerdir?

İttifak devletleri Osmanlı’nın da yer aldığı Almanya, Avurturya-Macaristan, Bulgaristan ve İtalya’dır.

Çanakkale’de kimle savaştık?

Çanakkale’e itilaf devletleri olarak bilinen İngiltere, Rusya, Fransa, Belçika, Sırbistan, İtalya, Romanya, Portekiz, Japonya, Brezilya, Yunanistan ile savaştık.

Çanakkale Zaferi'nin siyasi sonuçları neler olmuştur?