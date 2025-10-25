  • İSTANBUL
Çanakkale'de gizli geçiş planı bozuldu! Kaçak göçmen operasyonunda 12 kişi yakalandı
Çanakkale’de gizli geçiş planı bozuldu! Kaçak göçmen operasyonunda 12 kişi yakalandı

Çanakkale’de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 4 organizatör ile 8 kaçak göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, bölgedeki denetimleri artırarak yasa dışı geçiş girişimlerine karşı önlem almaya devam ediyor.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Ekim 2025 tarihleri arasında 5 orta ölçekli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 organizatör, 8 kaçak göçmen yakalanırken 3 araç ele geçirildi. Olaylara karışan 4 organizatörün adli işlemleri devam ederken şüphelilerin kullandığı 3 araç Yediemin Otoparkına teslim edildi.

Operasyonda yakalanan 8 kaçak göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

