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Aktüel Çanakkale'de gemi kontrolünde ölen gümrük muhafaza memuru son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Çanakkale'de gemi kontrolünde ölen gümrük muhafaza memuru son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:28:11 -
Çanakkale'de gemi kontrolünde ölen gümrük muhafaza memuru son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde gemi kontrolü sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren gümrük muhafaza memurunun cenazesi, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

Karapınar'a getirilen gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun naaşı, Sandıklı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Çetmi Mezarlığına getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreni sırasında, yakınları, Yarımoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Konya Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Übeyit Aça, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır, Gümrük Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Hasan Oktay Duygun, Gümrük Muhafaza Daire Başkanı Oğuz Serkant Akın, Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gümrük muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu (38), Karabiga'daki limana gelen kömür yüklü gemiyi kontrol etmek için menhol kapağından inmek istediği sırada dengesini kaybederek düşmüştü. Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Yarımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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