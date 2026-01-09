  • İSTANBUL
Gündem Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini vurdu
Gündem

Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini vurdu

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, Gökçeada ilçesinde ise bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planan tüm seferler, Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında yapılacak tüm planlı feribot seferleri iptal edilirken,

Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak seferler iptal edildi.

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

